Украинцы могут пострадать из-за критики в адрес памятника первому космонавту Юрию Гагарину в Португалии. В этом уверен политолог и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Власти португальского города Оэйраш в середине октября установили бюст Гагарина. Это было приурочено к 60-летию со дня первого полета человека в космос. Появление памятника вызвало критику со стороны Союза украинцев в Португалии. Они уверены, что монумент имеет идеологический контекст, что вызвало недовольство Вассермана, пишет «ПолитРоссия».

Политолог уверен, что выпады в адрес памятника — попытка показать миру, что у Украины нет ничего общего с Россией. При этом подобные упреки обернутся проблемами для самих украинцев.

«Любой "профессиональный" украинец, который надеется извлечь выгоду из отделения Украины от России, просто вынужден действовать против интересов большинства своих же сограждан, жителей своей родины или своих же диаспорян, живущих за пределами родины», — сказал депутат.

К тому же, громкие заявления украинской общины о Гагарине, вероятно, связаны с их коллективным диагнозом: комплексом неполноценности. Украина уже многие годы является независимой страной, но так и не добилась никаких высот. Украинцы критикуют все, что напоминает им о достижениях русских. Они понимают, что смогли чего-то достичь только в составе русского народа.