Читатели New York Times посоветовали Байдену взять у Путина уроки по спасению США

Президент России Владимир Путин может научить коллегу из США Джо Байдена, как сделать страну снова великой. Такое мнение выразили читатели американской газеты The New York Times.

Журналист Берт Стивенс в статье для издания отметил, что Соединенные Штаты утратили былое величие и переходят в лагерь ведомых, однако Байден может еще спасти положение. По словам автора, президенту следует пересмотреть состав своей команды. Это приведет к положительным изменениям во внешней и внутренней политике страны. Кроме того, по словам Стивенса, политику следует вести себя жестче на мировой арене.

Читатели газеты частично согласились с мнением журналиста, а также дали несколько советов Байдену. По их словам, руководство страны должно навести порядок внутри, а после держава сможет стать мировым лидером. Также пользователи предложили отказаться от идеи свободного рынка и «американской мечты», которая обернулась для многих граждан психотравмой.

Кроме того, комментаторы призвали Байдена обратить внимание на успехи России. По их словам, Путин вывел страны из кризисной ситуации после холодной войны. Американскому лидеру стоит взять уроки у российского коллеги по спасению страны.

«После холодной войны Россия чуть не деградировала до страны третьего мира, но благодаря Путину смогла заставить себя бояться, как в эпоху маккартизма. Байден, учись у Путина, как надо», — посоветовал пользователь под ником Мартин.

Ранее политику Джо Байдена раскритиковал член Палаты представителей США от республиканцев Боб Гуд. По его словам, действия лидера привели к тому, что у России, Ирана и КНДР больше нет причин опасаться Вашингтона.