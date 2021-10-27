Мария Львова-Белова стала новым детским омбудсменом в России

Российский общественный и политический деятель, специалист по социализации и адаптации инвалидов Мария Львова-Белова назначена уполномоченной по делам несовершеннолетних в России, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Мария Львова-Белова будет занимать должность детского омбудсмена на срок пять лет. Она известна как учредитель благотворительной организации «Квартал Луи», на ее попечении находятся два десятка детей.

Мария Львова-Белова является победителем конкурса управленцев «Лидеры России»—2020. До ее назначения вопросами соблюдения прав несовершеннолетних занималась Анна Кузнецова.