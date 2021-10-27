Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике

Президент России Владимир Путин отметил успех Дины Авериной на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в упражнениях с обручем и мячом.

Поздравление президента было опубликовано на сайте Кремля. Путин назвал триумфом две победы Авериной, а также пожелал спортсменке успехов в дальнейшем.

«Вы красиво открыли "золотой" счет нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец!» — говорится в сообщении.

Аверина завоевала в первый день чемпионата две золотые награды. Спортсменка победила в упражнениях с обручем и с мячом и стала 15-кратной чемпионкой мира. Соревнования продлятся в японском Китакюсю до 31 октября.