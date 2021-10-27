Handelsblatt: непримиримая позиция «Зеленых» по «СП-2» раскалывает правительство Германии

Коалиционное правительство ФРГ, заочно именуемое немцами «светофором», может расколоться еще до начала работы, пишет издание Handelsblatt. Причина тому — сговор партии «Зеленые» во главе с Анналеной Бербок и советника президента США Джо Байдена по «Северному потоку — 2» Амоса Хохштейна.

«Светофорную» коалицию, напоминает журналист Моритц Кох, образуют три политические силы — СДПГ, СвДП и «Зеленые». Первые две стремятся как можно скорее запустить «СП-2», чтобы помочь стране и всей Европе выйти из газового кризиса и укрепить отношения с Москвой, однако у «Зеленых» принципиально другая позиция.

«В СДПГ считают политические страсти вокруг газопровода неуместными. "Выдача разрешения на эксплуатацию "Северного потока — 2" — не политический, а исключительно правовой вопрос"», — приводит слова спикера фракции Тимона Греммельса Handelsblatt .

«Зеленые» и Хохштейн, со своей стороны, несмотря на неоднократные заявления Москвы об обратном и дружелюбную позицию президента России Владимира Путина, пытаются приписать «Газпрому» некие «нарушения договоренностей» и «попытки давления». Отказ «Газпрома» от дополнительных поставок в Евросоюз сверх уже заключенных контрактов должен быть наказан очередными санкциями, негодуют оппоненты трансбалтийского газопровода. Непримиримость команды Бербок при поддержке Хохштейна ставить под угрозу еще не оформившееся правительство и может привести к расколу «светофора», опасается немецкое СМИ

«Будущей "светофорной" коалиции придется быстро занять какую-то позицию. Правы ли американцы в своей оценке, что Кремль использует поставки энергоносителей как внешнеполитический инструмент? И если да, в чем как минимум Зеленые убеждены, не должен ли ЕС реагировать на это санкциями?» — задается вопросом Моритц Кох.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено, проект находится на стадии сертификации. Представить России при ЕС Владимир Чижов назвал дедлайн процедуры одобрения трансбалтийской трубы — 8 января 2022 года.