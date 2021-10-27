Моргенштерна пригласили в Музей Победы после слов о бессмысленности празднования 9 Мая

Рэпер Алишер Моргенштерн после интервью телеведущей Ксении Собчак оказался в центре очередного скандала. Директор Музея Победы Александр Школьник отреагировал на слова исполнителя о ненужности празднования 9 Мая и пригласил его на экскурсию.

Школьник выразил надежду, что экскурсия поможет Моргенштерну по-новому взглянуть на историю и понять важность празднования Дня Победы. Директор культурного учреждения напомнил, что без знания о прошлом невозможно построить будущее.

«Директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник пригласил рэпера Моргенштерна посетить музей с ознакомительной экскурсией. Гиды проведут его по экспозициям и залам, расскажут о главных событиях, героях и той цене, что была отдана народом за Победу», — отметили в пресс-службе организации.

Моргенштерн в интервью Собчак раскритиковал ежегодное празднование 9 Мая. Исполнитель хита Cadillac заявил, что это событие отмечается в России с «излишним размахом».