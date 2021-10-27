Глава Приднестровья Красносельский зарегистрирован кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия Приднестровья зарегистрировала главу региона Вадима Красносельского кандидатом в президенты. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Выборы президента пройдут 12 декабря. Согласно законодательству, президентом может стать гражданин Приднестровья, который получил паспорт не менее десяти лет назад. Кандидат должен быть не моложе 35 лет и не менее пять лет проживать на территории региона.

«В результате проверки предоставленных кандидатом документов на соответствие требованиям закона и вследствие проверки данных, содержащихся в подписных листах, Центризбиркомом было принято единогласное решение о регистрации Вадима Красносельского в качестве кандидата на пост президента Приднестровской Молдавской Республики», — сообщили в ЦИК.

Уточняется, что Красносельский предоставил в Центризбирком 12 тысяч подписей за свое выдвижение. Также среди документов были протокол о сборе подписей и протокол о выдвижении.