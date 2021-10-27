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Коротченко объяснил, почему атака беспилотников Bayraktar на Донбассе не возмутила Европу

Коротченко объяснил, почему атака беспилотников Bayraktar на Донбассе не возмутила Европу

Европа и миссия ОБСЕ не будут выступать с осуждением военной операции ВСУ на Донбассе, при которой использовались беспилотники турецкого производства Bayraktar. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

«Не надо быть глупцами и наивно ожидать, что кто-то будет соблюдать международное право. Там, где Западу выгодно, он плевать хотел на международное право, а где ему не выгодно – он ведет себя по-другому. Это реалии современного мира», — заявил Коротченко в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Ранее Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook видео с первым применением Bayraktar: на записи БПЛА уничтожает гаубицу управляемой бомбой. Как утверждают в ВСУ, перед этим батарея гаубиц ополченцев обстреляла их позиции — Киев потребовал прекратить огонь через ОБСЕ, но «этого не произошло». При этом украинские войска регулярно атакуют населенные пункты Донбасса.

Коротченко объяснил, почему атака беспилотников Bayraktar на Донбассе не возмутила Европу
Народные новости  / Дмитрий Астрахань

Как отметил Коротченко, Киев нарушает Минские соглашения «начиная с момента их подписания», при этом в ОБСЕ на это не реагируют. Эксперт уверен: это укладывается в стратегию «гибридной войны», которую «Запад ведет против России».

Ранее военный эксперт Коновалов объяснил, чем чревата для ВСУ потеря даже одного беспилотника Bayraktar.