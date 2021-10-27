Коротченко объяснил, почему атака беспилотников Bayraktar на Донбассе не возмутила Европу

Европа и миссия ОБСЕ не будут выступать с осуждением военной операции ВСУ на Донбассе, при которой использовались беспилотники турецкого производства Bayraktar. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко.

«Не надо быть глупцами и наивно ожидать, что кто-то будет соблюдать международное право. Там, где Западу выгодно, он плевать хотел на международное право, а где ему не выгодно – он ведет себя по-другому. Это реалии современного мира», — заявил Коротченко в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Ранее Генштаб ВСУ опубликовал в Facebook видео с первым применением Bayraktar: на записи БПЛА уничтожает гаубицу управляемой бомбой. Как утверждают в ВСУ, перед этим батарея гаубиц ополченцев обстреляла их позиции — Киев потребовал прекратить огонь через ОБСЕ, но «этого не произошло». При этом украинские войска регулярно атакуют населенные пункты Донбасса.

Народные новости / Дмитрий Астрахань

Как отметил Коротченко, Киев нарушает Минские соглашения «начиная с момента их подписания», при этом в ОБСЕ на это не реагируют. Эксперт уверен: это укладывается в стратегию «гибридной войны», которую «Запад ведет против России».

Ранее военный эксперт Коновалов объяснил, чем чревата для ВСУ потеря даже одного беспилотника Bayraktar.