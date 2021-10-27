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СК направил в суд ходатайство об аресте экс-главы «Автодора» Кельбаха

СК направил в суд ходатайство об аресте экс-главы «Автодора» Кельбаха

Следователи намерены добиться ареста бывшего руководителя госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха. Соответствующее ходатайство уже зарегистрировал Басманный суд Москвы. Фигурант подозревается в злоупотреблении полномочиями.

По мнению Следственного комитете, ущерб от преступной деятельности превысил 2 миллиарда рублей.

Согласно данным прокуратуры, уголовное дело напрямую касается строительства Центральной кольцевой автодороги. Выполнение работ постоянно сопровождалось изменением сроков и увеличением стоимости услуг.