СК направил в суд ходатайство об аресте экс-главы «Автодора» Кельбаха

Следователи намерены добиться ареста бывшего руководителя госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха. Соответствующее ходатайство уже зарегистрировал Басманный суд Москвы. Фигурант подозревается в злоупотреблении полномочиями.
По мнению Следственного комитете, ущерб от преступной деятельности превысил 2 миллиарда рублей.
Согласно данным прокуратуры, уголовное дело напрямую касается строительства Центральной кольцевой автодороги. Выполнение работ постоянно сопровождалось изменением сроков и увеличением стоимости услуг.