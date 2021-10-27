Политолог Голубь заявил, что властям Петербурга недостаточно издавать запреты для борьбы с COVID-19

Большие очереди в метро Санкт-Петербурга во время пандемии доказывают, что для борьбы с коронавирусом недостаточно издавать запретительные указы, считает публицист и политолог Юрий Голубь.

Утро вторника началось для пассажиров петербургского метрополитена с очередей. Горожане не могли оплатить проезд банковскими картами и «Единой картой петербуржца». Подобный инцидент говорит о том, что властям Северной столицы нужно следить за исправной работой инфраструктуры города, заявил Голубь.

«Произошедшее в питерском метро — нехороший анонс. Если подобное повторится во время локдауна, толку будет немного. Объявить локдаун легко, а грамотно организовать — несколько сложнее», — подчеркнул политолог в комментарии Федеральному агентству новостей.

Экономист Лобода назвал случившееся в метро Петербурга неприятным штрихом в жизни Северной столицы, тем более во время пандемии. Ставить пассажиров в такое неудобное положение — все равно что отправить их в советские времена, считает эксперт.

«Здесь важно быстро признать вину, извиниться и предложить «плюшки» народу», — подчеркнул Лобода.

Сбой в технологии оплаты длился недолго, но в цифровое время любая оплошность быстро тиражируется в масс-медиа. Виноватые в неполадках банки-эквайеры могли предложить привилегии пассажирам, резюмировал экономист.