Мишустин назвал взаимодействие российского правительства и Госдумы эффективным

Взаимодействие Правительства РФ и нового состава Государственной думы идет эффективно. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Председатель российского кабмина в среду провел переговоры с руководством нижней палаты парламента. В ходе встречи он отметил активную работу депутатов по самому широкому кругу вопросов.

«Уже сегодня очень активно идут встречи профильных министров, вице-премьеров с соответствующими комитетами Госдумы, с руководством», — сказал Мишустин.

Государственная дума восьмого созыва 12 октября провела пленарное заседание. По информации телеканала «360», совещание открыла первая в мире женщина-космонавт, один из старейших депутатов нижней палаты Валентина Терешкова.