Руководитель СОМБ Иванов опроверг заявления ООН о российских инструкторах в ЦАР

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов назвал недостоверными заявления экспертов ООН о деятельности российских инструкторов в ЦАР.

По его словам, эксперты ООН бездоказательно обвинили российских специалистов в якобы «запугивании граждан» ЦАР. Иванов подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности и является очередной антироссийской провокацией, передает Федеральное агентство новостей.

«В любом районе Банги и по всей территории республики инструктор не может и десяти метров пройти, чтобы к нему не подошли центральноафриканцы, чтобы на разных языках этой многонациональной страны выразить благодарность. Эти слова всегда идут от чистого сердца, и все понимают, что наша работа спасла жизни этих людей. Посмотрите на фото и видео из ЦАР. Неужели эти люди похожи на тех, кого запугали?» — задается вопросом Иванов.

По его словам, антироссийские утверждения западных экспертов свидетельствуют о том, что ООН нуждается в серьезном реформировании. Глава СОМБ подчеркнул, что Организация Объединенных Наций была создана для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, однако в ее структурах действует огромное количество недобросовестных «специалистов».