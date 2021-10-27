Совбез России: масштабный приток трудовых мигрантов влияет на рост преступности

Проникновение приверженцев радикальных религиозных течений в Россию способствует обострению криминогенной ситуации. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

В ходе совещания по безопасности Патрушев указал на влияние масштабного притока трудовых мигрантов на рост преступности. Среди них могут быть сторонники радикальных религиозных идей, которые занимаются вербовочной деятельностью.

«Поэтому прошу руководителей регионов, правоохранительные органы и специальные службы держать на особом контроле вопросы предотвращения распространения среди иностранных мигрантов радикальной идеологии», — подчеркнул Патрушев.

На территории РФ должно соблюдаться российское законодательство. Это касается и мигрантов, пояснил секретарь Совета безопасности.

Не так давно зарубежные страны также столкнулись с трудностями из-за потока нелегалов. Весной 2021 года это затронуло и восточноевропейские государства. В этот период в Литве, Латвии и Польше был зафиксирован наплыв беженцев.