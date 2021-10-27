Центр им. Гамалеи заявил, что «Спутник V» может получить регистрацию ВОЗ в ближайшее время

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи фактически находится на финишной прямой регистрации вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи Владимир Гущин.

Диалог между Центром им. Н.Ф. Гамалеи и ВОЗ уже построен. Российская сторона и международная организация оформляют все необходимые документы для регистрации «Спутника V». Процесс завершится успешно, убежден Владимир Гушин.

«Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ», — приводит слова специалиста ТАСС.

По словам ученого из Центр им. Н. Ф. Гамалеи, факт регистрации российской вакцины ВОЗ будет иметь большое значение для людей, которые много времени проводят в путешествиях. Для остальных категорий людей также важно вакцинироваться и защитить себя на территории России.