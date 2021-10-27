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Спикер Совфеда Матвиенко обратила внимание на отсутствие женщин во фракции ЛДПР

Спикер Совфеда Матвиенко обратила внимание на отсутствие женщин во фракции ЛДПР

Спикер Совфеда Россия Валентина Матвиенко выступила с критикой в адрес лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского на фоне отсутствия женщин во фракции в Госдуме.

Политик отметила, что по итогам избирательного процесса в нижнюю палату парламента от ЛДПР не вошли девушки-депутаты. При этом, по ее словам, женщины голосуют за Жириновского.

«Может быть, потому и его рейтинг упал, что он так относится», — предположила политик.

Матвиенко напомнила, что направляла в ЛДПР письмо с предложением ставить женщин на проходные места в списках. По ее словам, Жириновский уважительно и деликатно воспринял идею, однако это не дало результатов.

Ранее Валентина Матвиенко провела встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе события они обсудили взаимодействие палат парламента в законотворческой деятельности.