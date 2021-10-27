The National Interest: Закарпатье становится большой проблемой для Зеленского

Попасть в ряды стран-членов НАТО Украине мешает не только непрекращающийся военный конфликт на востоке страны. Обозреватель консервативного издания The National Interest (NI) Мелинда Харинг уверена, что Закарпатская область является еще одним вопросом, который президенту Владимиру Зеленскому необходимо решить в самое ближайшее время.

В противном случае Закарпатье станет для главы государства «очень большой проблемой», из-за которой Североатлантический альянс вновь даст Киеву отрицательный ответ, пишет Харинг:

«Стратегия Венгрии по реинтеграции своих исторических земель на Украине ставит президента Владимира Зеленского перед реальной проблемой».

dpsu.gov.ua / пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Сам же Зеленский, которого автор NI называет «президентом беднейшей страны Европы», по мнению экспертов, недооценивает значимость региона на фоне напряженного диалога Киева и Будапешта. Венгрия, как член НАТО, последние несколько лет открыто выступает против принятия страны в ряды Альянса и «умело создает трудности» для Украины в этом процессе.

Напряженность между соседями возросла после того, как «Газпром» и Будапешт договорились о поставках газа на ближайшие 15 лет. До этого компания поставляла газ в Венгрию через территорию Украины, за что Киев получал положенные ему проценты. Новый контракт подразумевает поставки через газопровод «Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря, затем через Болгарию, Сербию и Венгрию, минуя украинские земли.

«Есть много причин для беспокойства о будущем Закарпатья. В городе Берегово Венгерский Закарпатский институт предлагает программу изучения украинского языка для венгров. Венгерский флаг свисает с большой католической церкви на центральной площади города. Невероятно, но даже у офиса городского совета развиваются украинский и венгерский флаги. Я постоянно напоминала себе, что я нахожусь на Украине, а не в Венгрии», — удивилась Мелинда Харинг.

Влияние венгров в Закарпатье растет так стремительно, что в будущем можно будет говорить о «воссоединении» закарпатских венгров с родной страной, предполагает автор NI.