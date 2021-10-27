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Андрей Норкин доказал американцу Бому существование анекдотов про Путина

Андрей Норкин доказал американцу Бому существование анекдотов про Путина

Телеведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин достойно и с юмором ответил на претензию американца Майкла Бома в эфире НТВ.

Бом заявил, что в России якобы нет анекдотов про президента РФ Владимира Путина. Норкин мгновенно возразил собеседнику и доказал американцу Бому существование анекдотов про главу государства.

«Заходит как-то президент ночью на кухню, открывает холодильник, а там холодец трясется. Посмотрел на него Путин и говорит: Не бойся, я за сыром», — пошутил Андрей Норкин.

Студия НТВ взорвалась хохотом, а телеведущий на этом не остановился. Он рассказал еще один анекдот о российском лидере и ФСБ.

«Жене всю неделю снится, что она с Путиным встречается. Наорал на нее, чтобы прекратила. А вчера мне приснился полковник ФСБ. Сказал, чтобы я не лез не в свои дела», — поделился Норкин.

Ранее журналист Майкл Бом высказался о задержании американца в футболке с надписью Russia на Украине. По мнению американца, поступать таким образом не стоило, так как действия выглядели неоправданно, передавал телеканал «360».