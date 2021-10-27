Оперштаб Москвы сообщил о работе городской инфраструктуры с 28 октября по 7 ноября

Московский оперативный штаб сообщил, как будут функционировать предприятия и организации столицы в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

Режим нерабочих дней — это самый эффективный способ разорвать максимальное количество цепочек инфицирования. В Москве будет приостановлена деятельность всех предприятий, за исключением тех, кто работает по непрерывному циклу или обеспечивает функционирование городской инфраструктуры.

Плановое и экстренное оказание медицинской помощи сохранится в полном объеме, стоматологии будут оказывать только экстренную или неотложную помощь, сообщили в оперштабе. Продовольственные магазины и аптеки продолжат работу в обычном режиме, непродовольственные торговые точки смогут осуществлять продажи дистанционно.

Полностью прекратят работу кафе и рестораны, детские сады и школы уйдут на каникулы. Предприятия сферы услуг также приостановят деятельность на этот период. АЗС продолжат работу в прежнем режиме.