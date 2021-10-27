Журналист Global Times назвал Россию мировым лидером в гонке гиперзвукового вооружения

В гонке гиперзвукового оружия Россия значительно вырвалась вперед, оставив позади страны НАТО, включая США. Такого мнения придерживается военный обозреватель Global Times Шао Юнлин.

Проанализировав учения против гиперзвукового оружия, которые Россия в начале октября провела одновременно в нескольких регионах, Юнлин констатировал, что американцы по уровню вооружения в этой области остаются в статусе «догоняющих».

Однако Соединенным Штатам, вероятно, придется волноваться не только об упущенном первенстве. Дополнительной причиной для тревоги, рассуждает обозреватель, может стать отработка сил ПВО РФ маневров по отражению массированных атак крылатых и гиперзвуковых ракет потенциального противника.

«В ходе этих учений Россия провела комплексную мобилизацию ракетных подразделений ПВО и радиолокационных подразделений во многих регионах, которая стала крупномасштабной и максимально приближенной к реальным боевым действиями», — подчеркнул аналитик.

Федеральное агентство новостей /

Юнлин добавил, что Россия является несомненным мировым лидером по разработке гиперзвукового оружия. Но Москва не намерена останавливаться на достигнутом триумфе и продолжит обгонять оппонентов на несколько шагов. Немаловажным «двигателем» достижений России в сфере вооружения остается тот факт, что она ощущает опасность извне, уверен аналитик.

«Потому что многие страны, включая США и союзников по НАТО, сейчас тоже разрабатывают гиперзвуковое оружие. Поэтому Россия хочет занять преимущество в будущей наступательной и оборонительной войне с применением гиперзвукового оружия. Она нацелена не только на то, чтобы опередить другие крупные военные державы с точки зрения наступления, но и на то, чтобы в будущем стать лидером в области обороны», — полагает Юнлин.

Резюмируя вышесказанное, обозреватель допустил, что в будущем мировые военные державы начнут новую гонку в сфере защиты от гиперзвукового оружия. И такая конкуренция, вероятно, послужит созданию совершенно новаторских тактических приемов.