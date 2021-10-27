Беглов сообщил о повышении минимальной зарплаты петербуржцев в 2022 году

Размер минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге увеличится со следующего года на 2 тысячи рублей. Такое заявление сделал губернатор города Александр Беглов в процессе представления бюджета.

С 1 октября 2021 года минимальная зарплата жителей Северной столицы составила 19 650 рублей, а в 2022 году она достигнет 21 500 рублей. Прибавка превышает темпы инфляции, обратил внимание градоначальник.

Суммарные расходы бюджета на 2022—2024 годы составят 3 трлн рублей. Уже с грядущего года планируется свыше 20% этих денег выделять на развитие города. Только на прямые выплаты поступит 317 млрд рублей.

Санкт-Петербург ранее оказался в первой десятке рейтинга российских регионов с наибольшими показателями финансового благополучия населения по итогам 2020 года. Лидером этого списка стал Ямало-Ненецкий автономный округ.