Ограничений на передвижение между регионами России в нерабочие дни не планируется

Россиянам не будут запрещать путешествовать в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Передвижение граждан по стране ограничивать не планирует, хотя специалисты выражают опасения, что это отразится на эпидемиологической ситуации.

«Но с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось и вводиться не планируется», — ответил Песков на вопрос о запрете поездок в нерабочие дни.

Закрытие границ регионов представитель Кремля назвал крайней мерой, которая «не приветствуется». Песков выразил надежду, что режим нерабочих дней улучшит ситуацию с коронавирусом в России.

Указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября президент России Владимир Путин подписал 20 октября. Главы регионов уполномочены принимать решение о продлении режима в ту или иную сторону.