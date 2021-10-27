Путин: Москва выступает за создание механизма признания вакцинации от COVID-19 в мире

Россия заявила о намерениях создать универсальный механизм признания вакцинации от коронавируса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

В данный момент страна стремится помогать в решении проблемы обеспечения свободного доступа к вакцинам от коронавируса. Его должны иметь граждане всех государств, добавил Путин.

«Выступаем за разработку процедуры взаимного признания сертификатов вакцинации, без чего в нынешних условиях практически невозможно обеспечить беспрепятственное передвижение граждан наших стран по региону», — отметил он.

Глава государства напомнил, что уже около 70 государств всего мира одобрили у себя применение российского «Спутника V». При этом Кремль поставляет эту вакцину в 50 стран мира. Кроме того, Россия и дальше намерена поставлять странам свои тест-системы на COVID-19, а также реагенты для диагностики на коронавирус.