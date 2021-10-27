Гоген Солнцев женился на своей падчерице

Шоумен Гоген Солнцев после развода с пожилой Екатериной Терешкович снова решил вступить в брак. Новой избранницей эпатажного блогера стала падчерица Полина.

Солнцев поддерживал связь с дочерью Терешкович до развода. Находясь в браке, он называл падчерицу «любимой дочуркой». Возлюбленная шоумена в прошлом участвовала вместе с ним в программе «Пусть говорят», где публично избила мать, пишет Telegram-канал Super.

На странице Солнцева в Instagram пока нет публикации, посвященной изменениям в личной жизни. Последний раз он выходил на связь с поклонниками почти сутки назад. Свидетельство о расторжении предыдущего брака актер получил в начале октября. Наличием официального документа он похвастался в Сети.