РФ может ответить жесткими условиями на предложение Киева по транзиту газа

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон обозначил официальную позицию Киева по вопросу транзита российского газа. Украина готова «хоть сегодня» продлить контракт на прокачку голубого топлива, не дожидаясь окончания нынешнего контракта в 2024 году.

Чиновник обратил внимание, что обещания Вашингтона и Берлина о сохранении транзита через Украину после запуска трубопровода «Северный поток – 2» носят «декларативный характер» и вряд ли будут осуществлены на деле.

Кандидат исторических наук, политолог Антон Бредихин в беседе с «Радио Sputnik» выразил точку зрения, что России и «Газпрому» не стоит гнаться за новым соглашением без дополнительных условий.

«Такой контракт России невыгоден. Либо необходимо получить контроль над украинской ГТС, как это обсуждалось в предыдущие газовые кризисы еще в нулевые, в начале десятых годов, до Евромайдана. Чтобы Россия могла и контролировать, и улучшать, и модернизировать данную систему трубопроводов. И не допускать воровства газа – вот что важно. А то как воровали, так и будут воровать», — заявил специалист.

Действующий контракт между Россией и Украиной гласит, что до конца 2024 года транзит будет сохраняться на уровне 40 миллиардов кубометров газа в год.