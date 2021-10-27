Буря в ярославском стакане. Тандем справороссов «поддавят» за нападки на врио губернатора Евраева

После возвращения Дмитрия Миронова с поста губернатора Ярославской области в близкое окружение российского президента политическая обстановка в тихом волжском регионе заметно разогрелась. Командированному федеральным центром 50-летнему выпускнику «школы губернаторов» Михаилу Евраеву в городе Золотого кольца России сразу же устроили проверку на прочность.

Инициаторами «теплого приема» оказались старожилы местной политики — депутаты Госдумы Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын, представляющие «Справедливую Россию — За Правду» (СРЗП). Они заявили о претензиях партии на посты мэра Ярославля и губернатора Ярославской области. Действующего градоначальника Владимира Волкова тандем потребовал незамедлительно уволить и сформировать новое региональное правительство из местных кадров.

Грешневиков пригрозил сам пойти на губернаторские выборы, которые состоятся в 2022 году, если Михаил Евраев не выполнит ультимативные требования. Политический обозреватель Антон Голицин ранее отметил, что ставки для Евраева в этой игре могут быть высоки:

«Если сейчас врио губернатора Михаил Евраев будет поддаваться на этот политический шантаж, то проявит свою слабость и потеряет уважение, в первую очередь, собственной администрации. Для него сейчас выполнять требования Лисицына и Грешневикова – политическое самоубийство».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Примечательно, что свою волю народные избранники пытаются навязать варягу на правах победителей минувших думских выборов. Оба прошли в VIII созыв нижней палаты парламента в качестве одномандатников, а СРЗП по партийным спискам в регионе набрала внушительные 19% голосов. И это при средних 7% по стране.

Ярославский социолог Евгений Голубев объяснил эти результаты «псевдо-протестным голосованием», так как СРЗП запомнилась по большей части популистскими лозунгами в духе «вернем пенсионный возраст». Успех Лисицына и Грешневикова, по его мнению, был обусловлен тем, что люди голосовали не столько за них, сколько «против сложившейся в регионе ситуации».

«Аномальная история с выборами в Госдуму в Ярославской области на 99% никакого отношения к каким-то победоносным электоральным усилениям справороссов. — согласился в беседе с «ПС» политтехнолог, директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов. — Это провал действующей тогда власти, что в итоге выразилось в честной отставке губернатора [Дмитрия Миронова]. Безусловно, в политике принято, что у любой победы много лиц. Эсеры, а тем более такие политические монстры Ярославской области, как бывший губернатор Лисицын, который двадцать с лишним лет там сидел, активный второй парень с деньгами и со всеми штуками (Грешневиков - прим. ред.), они заняли позиции приватизации этой победы».

Попыткам приватизировать мэрское кресло благоволит шаткое положение Владимира Волкова. Уроженец Московской области почти сразу же пришелся жителям Ярославля не по душе отменой городских льгот. Летом текущего года господин Волков укрепил подозрения скептиков скандалом с обширным бизнесом супруги и проигранным делом о защите чести и достоинства. Вероятно, решение Евраева об отставке градоначальника было вопросом времени, однако справедливороссы сыграли на опережение.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Сергей Мареклов предположил, что даже столь существенное политическое усиление тандема окажется малоэффективным перед возможностями федерального центра, которые стоят за господином Евраевым. Умиротворить бурю в ярославском стакане, по мнению эксперта, может попытаться командированная из администрации президента бригада специалистов.

Если же Лисицын и Грешневиков не прислушаются к их советам, либо к уговорам формального лидера СРЗП Сергея Миронова, то за дело возьмутся профессионалы иного толка.

«Если не получится политическими методами, то у нас всегда есть главный на сегодня игрок в политике — это силовики, которые 100% и на Лисицына, и на этого парня имеют дофига и больше. Достанут из сейфа, из архива папочки и пустят в ход. Начнутся сливы, телеграм-каналы и прочая история. То есть пацанов просто поддавят с точки зрения силовой правильно понять политический момент», — полагает Маркелов.

Примечательно, что 74-летний Анатолий Лисицын возглавлял Ярославскую область с 1991 по 2007 год и до 2019 года состоял в партии «Единая Россия». С экс-главой региона Дмитрием Мироновым у ветерана ярославской политики отношения не сложились. В 2020 году Лисицын пожаловался прессе, что по инициативе бывшего охранника президента его лишили именного места в VIP-ложе домашней арены хоккейного клуба «Локомотив», построенной в 2001 году при его непосредственном участии.

Анатолий Грешневиков — 65-летний писатель, политик и депутат Госдумы всех созывов. Он известен как критик программы так называемого мирового правительства «Золотой миллиард». Сопереживание нелегкой судьбе русского народа отражено и в его романе «Дом толерантности», который правдиво и жестко повествует о трагической судьбе русской же семьи, столкнувшейся с чужой культурой, иным мировоззрением и пытающейся терпеливо выжить в продажном и бездуховном мире.