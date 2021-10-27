В МИД России назвали решение голландского суда по скифскому золоту опасным прецедентом

Решение голландского суда о возврате скифского золота Украине создает опасный прецедент и ставит под вопрос сотрудничество музеев. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, межмузейное сотрудничество между Россией и Нидерландами ставится под сомнение, уточнила дипломат.

«Прискорбно», — сказала Мария Захарова, комментируя ситуацию.

Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть передана Украине. Власти Крыма не согласны с решением голландского суда и намерены оспорить решение, так как скифское золото принадлежит музеям Крыма, а не Киеву.