Бизнес, промышленность и капремонт. Бюджету Петербурга прибавили статей

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили проект городского бюджета на 2022–2024 годы. Основополагающий финансовый документ Северной столицы, занимающий 90 гигабайт, презентовал губернатор Александр Беглов.

В проекте бюджета сказано, что общий городской доход за следующий год достигнет отметки в 874,3 миллиарда рублей, а расходы ожидаются на уровне 918,1 миллиарда. Это значит, что дефицит бюджета составит 43,8 миллиарда рублей. Прогноз более чем оптимистичный, учитывая, что в апреле прошлого года аналитики фиксировали увеличение дефицита до 104 миллиардов рублей.

Больше всего городская казна будет пополняться за счет ставки НДФЛ — налог на доходы физических лиц принесет более 40% доходной части. Следом идет налог на прибыль организаций – от него ждут около 30% доходов.

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Тратить деньги власти Петербурга намерены на 18 государственных программ. 21% расходов уйдет на развитие образования, а именно строительство нескольких сотен детских садов и школ. На втором месте – модернизация транспортной системы Петербурга (19%) и здравоохранение (15%). Беглов также пообещал уделить особое внимание выполнению жилищных программ и расселению коммунальщиков.

Резервный фонд в 2022 году составит 27,5 миллиарда рублей. Во время заседания петербургского парламента 27 октября, на котором решалась судьба бюджета, 43 депутата поддержали проект, представленный губернатором. Пять человек воздержались от голосования и лишь один высказался против.

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Потери и критика

Без замечаний, впрочем, не обошлось. Парламентарии, проголосовавшие за одобрение проекта, все же не преминули высказать свою точку зрения по некоторым пунктам и выразили надежду, что ко второму чтению их замечания будут услышаны. К примеру, представитель коммунистов Роман Кононенко посоветовал направить больше средств малому и среднему бизнесу, который во время грядущего локдауна рискует потерять львиную долю прибыли.

Спорить с этим трудно – в 2020 году из-за коронавируса и суровых финансовых испытаний с рынка ушли 10% компаний малого и среднего бизнеса. Конкретные цифры говорят о том, что в течение прошлого года в Петербурге прекратили существование 22 844 юридических лиц.

Чтобы та же участь не постигла промышленность, представители фракции «Справедливая Россия — За правду» в ЗакСе потребовали увеличить финансовую поддержку городских предприятий. Снижение платежеспособного спроса в 2020 году привела к существенным потерям (по самым оптимистичным прогнозам – порядка 237 миллиардов рублей).

Невские Новости / Ярослав Митрофанов

Члены партии «Яблоко» тоже не упустили возможность выступить с критикой губернаторского проекта бюджета и обратили внимание на субсидирование фонда капитального ремонта. Эта мера, по мнению «фруктовых», должна уберечь петербуржцев от чрезмерных расходов на капремонт.

Рассуждая о замечаниях, высказанных оппозиционерами, член Общественной палаты Петербурга, политолог Дмитрий Солонников пришел к выводу, что разделять критику «по политической принадлежности» не стоит. Вместо этого от депутатов нужно требовать конкретных предложений и инициатив.

«Предложения от депутатов имеют место, если они конструктивны. Вопрос же не в малой поддержке бизнеса и так далее. Вопрос в конкретных предложениях: где увеличить статью расходов, кто будет исполнителем, кто ответственным. Если конструктивные предложения есть, их нужно рассматривать вне зависимости от партийной принадлежности, а не вестись на красивые слова и лозунги», — считает общественник.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Пока расстановка сил в парламенте Северной столицы политологу неясна, ведь после сентябрьских выборов прошло слишком мало времени. Некоторые партии пока колеблются между двумя окрасами: «конструктивным» и «популистским».

Собеседник «ПС» привел в пример сторонников «Новых людей» — подопечные предпринимателя Дмитрия Павлова воздержались от поправок к представленному бюджету.

«Конструктивная оппозиция – это всегда хорошо. Но пока они ["Новые люди"] ни в эту, ни в противоположную сторону не склоняются. Когда они поработают полгода, тогда и будет видно», — считает эксперт.

Есть шанс того, что многие из озвученных предложений будут учтены ко второму чтению, допустил член Общественной палаты. За три заседания, прошедших после выборов, Александр Беглов пока не успел нажить себе явных политических оппонентов, поэтому стоит надеяться на конструктивное сотрудничество парламента и губернатора, подвел итог Солонников.