Минюст Польши считает шантажом штраф ЕС за отказ ликвидировать палату Верховного суда

Евросоюз наложил на Польшу штраф за отказ ликвидировать дисциплинарную палату Верховного суда. Замглавы Минюста республики Себастьян Калета раскритиковал решение коалиции.

Официальной Варшаве нужно будет выплачивать штраф в размере миллиона евро в день до ликвидации палаты ВС. Польская сторона считает это шантажом и узурпацией.

«Суд ЕС полностью игнорирует польскую конституцию и решения Конституционного суда. Он действует вне компетенций и злоупотребляет наложением денежных штрафов и временных мер», — пояснил Калета на странице в Twitter.

В Минюсте Польши уверены, что международная организация хочет лишить местные власти влияния на внутреннее устройство государства.

Ранее Варшава приняла решение в пользу верховенства польской Конституции над европейскими законами. В объединении раскритиковали действия власти и потребовали ликвидировать дисциплинарную палату ВС.

Польская сторона согласилась выполнить это условие. Однако Еврокомиссия уверена, что Варшава не выполнила в полной мере требования коалиции.