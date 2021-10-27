Мишустин принял участие во Всероссийской переписи населения в онлайн формате

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин принял участие в переписи населения и призвал россиян стать частью всероссийского мероприятия.

У жителей России есть возможность поучаствовать в переписи любым удобным способом. Благодаря цифровизации, в 2021 году россияне могут заполнить всю информацию о себе дистанционно. Глава кабмина Мишустин также воспользовался онлайн-форматом переписи и указал на важность этой процедуры для будущего развития страны.

«Участие в переписи действительно важно. Все эти сведения позволят сделать более эффективными программы по социальной поддержке и улучшить качество жизни людей», — приводит слова Мишустина официальный Telegram-канал Правительства России.

Благодаря данным, полученным в ходе переписи, власти смогут улучшить процесс принятия решения о строительстве детских садов и новых школ, поликлиник и больниц, а также о создании новых рабочих мест в регионах.

Ранее стало известно, что более десятка миллионов человек приняли участие во Всероссийской переписи населения на сайте госуслуг. Об этом сообщили в Минцифры РФ. По данным ведомства, с помощью нового онлайн-формата 6,097 миллиона человек переписали 14,575 миллиона членов своих домохозяйств, сообщает телеканал «360».