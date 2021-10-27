Без права на апелляцию. Правительство РФ одобрило закон о пожизненном заключении педофилов

Правительство России и Верховный суд РФ поддержали законопроект о пожизненном наказании за педофилию. Об этом «Политике Сегодня» рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, которая ранее инициировала внесение поправок в Уголовный кодекс.

Авторами документа стали депутаты Госдумы из фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн и Павел Крашенинников, а также вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Сегодня самой жесткой мерой в отношении педофилов является тюремное заключение до 20 лет или пожизненный срок, но только в том случае, если жертва была младше 14 лет. Единороссы хотят повысить эту возрастную планку до 18 лет.

Кроме того, законом предлагается четко обозначить обстоятельства, при которых педофилов будут отправлять за решетку до конца их дней. Если инициатива вступит в силу, то пожизненное заключение будет применяться ко всем рецидивистам, совершавшим подобные преступления, а также к тем, кто совершил его впервые, но при отягчающих обстоятельствах. Например, если жертвами стали несколько детей (более одного), а также в случае убийства.

«Как детский омбудсмен я выступила с соответствующей инициативой, и, слава Богу, что эта идея нашла поддержку очень у многих. У нас к сожалению участилось количество таких преступлений», — пояснила Волынец. — «Поэтому здесь пожизненное заключение — это не только наказание, но и изоляция этих нелюдей от общества. Мы должны сделать все, чтобы защитить наших детей от извращенцев, преступников и убийц».

Фото из личного архива Ирины Волынец /

По мнению собеседницы «ПС», педофилы — это психически больные люди, излечить которых невозможно, поэтому пожизненное заключение не должно подлежать обжалованию.

«Это самое страшное преступление, которое может быть. Я уверена в том, что Госдума это решение примет, и это то решение, которого ожидают все родители нашей страны», — подчеркнула детский омбудсмен.

Отметим, на рассмотрение в Госдуму документ поступил еще в сентябре. В ближайшее время депутаты VIII созыва рассмотрят его в первом чтении.

О своей безоговорочной поддержке законопроекта «Политике Сегодня» уже заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

er.ru / Партия «Единая Россия»

«Считаю, что это абсолютно справедливое решение. Более того, это решение, наконец, защищает наше общество от неадекватных действий отдельных категорий граждан. Поддержу такой законопроект», — поделилась депутат ГД.

К слову, отдельно Волынец предложила ввести уголовную ответственность и для медиков, выдающих заключения о психическом состоянии педофилов, которых признали невменяемыми и отправили на принудительное лечение. То есть если якобы излечившийся преступник отбудет наказание, но после выхода на свободу совершит повторное преступление подобного рода, врач тоже должен будет понести за это ответственность.