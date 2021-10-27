Телеведущий Норкин рассказал новый политический анекдот про Сталина и шмеля

Журналист и телеведущий Андрей Норкин снова не упустил случай повеселить зрителей. Он рассказал анекдот о Крыме и советском лидере Иосифе Сталине в эфире программы «Место встречи».

Норкин никогда не боится рассказывать шутки на политические темы. Героем его юморесок становится даже президент России Владимир Путин.

Новый анекдот повествует о Ялтинской конференции 1945 года. Участниками переговоров являются Сталин, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и 32-й президент США Франклин Рузвельт. Неожиданно в одно из окон Ливадийского дворца влетел шмель.

«Подлетает к Черчиллю, кусает его, Черчилль: "Ай!". Подлетает к Рузвельту, тоже кусает его, Рузвельт: "Ой!". Затем подлетает к Сталину, делает пару кругов и улетает в окно. Всем смешно, немножечко неловко», — сделал затравку Андрей Норкин.

Далее он продолжил историю: Черчилль с ухмылкой спросил у Сталина, чем он вместе с господином Рузвельтом так не угодил крымскому насекомому.

«На что Сталин с усмешкой отвечает: "Да ничем, господин премьер-министр, просто от вас так пахнет липой…", — закончил телеведущий, чем вызвал хохот в студии.

Зрители всегда по достоинству оценивают шутки Андрея Норкина. У него даже есть своя юмористическая программа, с которой он ездит по России.