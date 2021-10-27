Симоньян в шутку попросила Петрова и Боширова вернуть скифское золото

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян попросила «спецагентов» вернуть скифское золото Крыма, которое голландский суд постановил отдать Украине.

Суд в Нидерландах принял решение передать крымские сокровища Киеву. На Украине назвали это решение «победой» и поддержкой со стороны Европы. Симоньян взбудоражила Telegram призывом к «суперагентам» по поводу золота скифов.

«Там скифское золото наше захапать хотят. Русик, Саня, сгоняйте за ним, по-братски, а? По старой памяти», — написала Маргарита Симоньян.

Подписчики убеждены, что за псевдонимами скрываются Петров и Боширов — граждане, которым приписывают участие в инциденте в Солсбери и ряде других событий по всей Европе.

«Перевожу: Петров и Боширов, к бою!» — написал vova.

Пользователи также выразили мнение, что Украине вернут поддельные сокровища, а в Крым отправят настоящее золото скифов. Россияне в шутку подсказали, что на Украину для отвода глаз можно подкинуть муляжи, чтобы «секретную операцию спецагентов» не сразу разоблачили.