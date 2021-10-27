Депутат ГД Хамзаев объяснил инициативу ужесточить наказание за массовые отравления алкоголем

Руководитель проекта «Трезвая Россия» и депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ужесточить наказание за массовое отравление контрафактным алкоголем. Письмо с предложением направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Хамзаев в интервью телеканалу «360» напомнил о последних смертельных случаях отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской, Свердловской, Кировской областях и в Москве. Он напомнил, что пьяный водитель, по вине которого гибнет человек, может отправиться в тюрьму на 15 лет, а производитель контрафактного спиртного, от которого умерли 30 человек в Оренбуржье, сядет на 10 лет по действующим законам.

«Есть несостыковка», — сказал он.

Хамзаев подчеркнул, что виновные в отравлении люди должны понимать степень ответственности. Он напомнил про гибель жителей Иркутска от опасного напитка четыре года назад, отметив, что история повторяется.

«Значит надо идти по более жесткой модели», — добавил депутат.

По словам Хамзаева, наказание должны нести также чиновники и сотрудники правоохранительных органов, которые расследуют эти происшествия. Он привел в пример инцидент, который произошел в Оренбургской области в деревне Красный Чабан. Проверка выявила, что контрафакт продавали в магазине, принадлежащему главе этого поселения.