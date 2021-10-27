Медиагруппа «Патриот» начала сотрудничать с ведущим изданием Курской области

География профессионального сотрудничества Медиагруппы «Патриот» продолжает расширяться, заявил ее глава Николай Столярчук.

Теперь медиагруппа сотрудничает с изданием «Друг для друга» и сайтом сddkursk.ru, который выступает сетевым СМИ «Друг для друга Курск Онлайн». На протяжении нескольких лет они являются лидерами в сфере печатных и электронных СМИ Курской области.

«Мы работаем с региональными партнерами в целях поддержания высокого уровня журналистики в стране и обеспечения позитивного информационного пространства», передает слова Николая Столярчука официальный сайт Медиагруппы «Патриот».

Главный редактор «Друг для друга» Евгений Новиков высоко оценил перспективы сотрудничества с Медиагруппой «Патриот» и указал на положительные черты издания. Крупнейшее медиа Курской области пользуется популярностью как у рядовых жителей региона, так и у властей.