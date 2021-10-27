Замглавы МИД РФ Богданов обсудил двустороннее сотрудничество с послом Египта

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов принял посла Египта Ихаба Насра. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития ситуации на севере Африки и Ближнем Востоке. Особый упор был сделан на происходящем в Ливии и Судане.

В МИД РФ добавили, что Богданов и Наср затронули вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между Россией и Египтом. Диалог будет оставаться многоплановым.

Ихаб Наср завершает свою работу в качестве посла. Он представлял Египет в Москве с 2017 года.