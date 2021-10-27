Красная жара. Представители «Коммунистов России» и КПРФ схлестнулись в омском горсовете

Пленарное заседание омского горсовета ознаменовалось стычкой между коммунистами. Особое внимание привлекли депутат от КПРФ Иван Ивченко и представитель «Коммунистов России» Владимир Жуков.

Как сообщают местные СМИ, Ивченко глубоко задело «провокационное» поведение Жукова, который якобы затягивал заседание. Последней каплей, переполнившей чашу терпения члена КПРФ, стало предложение лишить депутата Ивана Федина (КПРФ) права голоса на три месяца. Такого выпада Ивченко не стерпел и ринулся защищать однопартийца: вылил на голову Жукова стакан воды и назвал «заикастой обезьяной».

Источник в горсовете рассказал журналистам, что эмоциональная выходка депутата останется безнаказанной, поскольку комиссия по этике давно расформирована.

«Фактически можно говорить друг другу что угодно — за это ничего не будет», — объяснил осведомитель.

Члена комиссии по вопросам депутатской этики Госдумы VIII созыва, представителя КПРФ Николая Коломейцева возмутило поведение омских законотворцев. Вину за депутатский дебош Коломейцев возложил на «Коммунистов России». По его мнению, представители «КР» по большей части «ориентированы на драки», потому что иначе «не умеют» вести дискуссию. Подобные конфликты, продолжил коммунист, нужны их оппонентам только для того, чтобы привлечь к себе внимание и «бросить тень» на славное имя КПРФ.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Чтобы навсегда искоренить аналогичные ситуации и оскорбительное общение между парламентариями, Коломейцев предложил оригинальный способ.

«Люди с низким IQ не способны на нормальную работу. Поэтому медицинские справки надо брать у людей, которые идут баллотироваться», — заявил «Политике Сегодня» член КПРФ.

Не исключено, что страсти в кулуарах горсовета стали следствием недостаточно благоприятных для депутатов условий. С момента формирования Госдумы VIII созыва прошло чуть больше месяца, а слуги народа уже пожаловались на плохое питание, недосып и маленькие зарплаты. «Политика Сегодня» разбиралась, правда ли доля народных избранников так незавидна.