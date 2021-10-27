Политолог Сосновский заявил о страхе немцев из-за ответа России на враждебный выпад ФРГ

Немцы оценили ответ России на агрессивный выпад министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. О реакции жителей ФРГ рассказал политолог и публицист Александр Сосновский.

Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости сдерживать Россию, в том числе применяя ядерное оружие. Соотечественники министра не разделили ее точку зрения.

Россия, в свою очередь, заявила о жестких контрмерах. В Минобороны РФ вызвали военного атташе, которому вручили ноту о недопустимости высказываний Крамп-Карренбауэр. Немцы назвали ответ Москвы жестким и даже пугающим.

Александр Сосновский в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что жители Германии удивились скорости официального ответа РФ и его категоричности. Шаг Москвы буквально заставил их сильно паниковать.

«Можно сказать, что ответ Москвы на выпад Крамп-Карренбауэр произвел неизгладимое впечатление на немцев. Все в Германии отметили, что впервые за долгие годы реакция России последовала настолько быстро — незамедлительно и очень жестко...Эта скорость и жесткость многих здесь действительно испугала, что только увеличило армию критиков Крамп-Карренбауэр», — сказал политолог.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал слова министра обороны Германии пустыми фантазиями. Он призвал здравомыслящих европейцев думать реалистично.