«Цели те же, что и раньше»: зачем США вмешались в политический конфликт в Боснии и Герцеговине

Дипломатический источник в Сараево заявил об активизации США на фоне обострения внутреннего конфликта в Боснии и Герцеговине (БиГ) — там разгорается самый серьезный с 1991 года политический кризис, затрагивающий «взрывоопасные» национальные противоречия между сербами, боснийцами и хорватами. Как водится, без вмешательства американцев не обошлось.

«Мусульманские силы в стране при содействии своих западных кураторов продолжают нагнетать напряженность», — отмечает Telegram-канал «Дипломатический источник», процитированный официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

Вместо дипломатического решения противоречий посольство США в Боснии и Герцеговине провело совместные учения «Щит Альянса», участниками которых стали военные мусульмано-хорватской части страны. Сербы же на «мероприятие» не попали.

«Американцы не скрывают — необходимо подготовить персонал посольства и "своих" партнеров к вероятному обострению — сценарий, который в Вашингтоне, похоже, не только предвидят, но и планируют», — предполагают в «Дипломатическом источнике».

До этого ситуацию уже обострил бывший верховный представитель по Боснии и Герцеговине, австрийский дипломат Валентин Ицко. Он принял решение внести в местный уголовный кодекс ответственность за «отрицание геноцида» в Сребренице, что вызвало крайнее недовольство сербского населения страны.

Сербский член президентства БиГ Милорад Додик в ответ начал проводить бойкоты и блокировать работу всех государственных учреждений. Более того — он рассчитывает, что сербский парламент в Баня–Луке проголосует за разрешение Республике Сербской содержать собственную армию. Штаты было попытались провести с Додиком «воспитательную беседу» на предмет возможных санкций из-за его поведения, на что лидер боснийских сербов ответил нецензурно.

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Россия ожидаемо выступила против «демонизации сербского народа Боснии и Герцеговины, которую упорно проводят определенные внутрибоснийские и внешние силы». США же вооружились привычным геополитическим арсеналом мер и заявлений.

«Мудрый» американский совет

Президент США Джо Байден направил в страну аж пятерых дипломатов. В разговоре с председателем Совета министров БиГ Зораном Тегельтия спецпосланник президента США по Западным Балканам Габриэль Эскобар озвучил дежурный совет, которому Вашингтон не следует — «Дейтонское мирное соглашение является единственным решением для страны».

Напомним: Дейтонское соглашение, подписанное воюющими сторонами в 1995 году, предусматривает обособление территорий в составе федеративной БиГ по национальному признаку. Таким образом уже 26 лет государство состоит из Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. В 1999 году в нарушение Дейтонских соглашений был провозглашен еще и «самостоятельный» округ Брчко, где верховным представителем с 2015 года является… американский дипломат Брюс Бертон. Но это совсем другая история.

26 октября из Вашингтона поступило очередное противоречивое предложение: сделать в Боснии и Герцеговине избирательную модель без учета национальностей. Нынешняя система выборов зиждется на все том же Дейтонском мирном соглашении: в высшие органы страны избираются представители трех государствообразующих народов по равным квотам.

Несложно представить, чем обернется отказ от подобной системы в стране, где национальный вопрос по сей день остается нерешенным, а спорные события кровопролитной войны 26-летней давности с легкой руки западных дипломатов вновь актуализируются в «единственно верной» интерпретации.

wikipedia.org / Julian Nyča / CC BY-SA 3.0

Цели те же, что и 26 лет назад

По мнению научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, активное вмешательство США в балканскую политику преследует «такие же цели, как и в прошлом». Балканы — важная часть Европы, а Европа не едина. Вашингтону необходимо иметь «рычаг давления» в регионе, чтобы контролировать своих же партнеров — западноевропейские страны, желающие суверенности во внешней и внутренней политике.

«Старая Европа, те же Германия и Франция пытаются проводить суверенную внешнеполитическую линию. Балканы — мина замедленного действия [в регионе]: она всегда может взорваться. Это очаг напряжения в Европе, который может дестабилизировать обстановку. И рычаг давления на те страны, которые желают проводит собственную внешнюю политику», — поделился мнением Блохин в беседе с «ПС».

Конфликт США и «Старой Европы» пока не выражен явно, но предпосылки уже есть: то политики Германии и Франции предложат создать собственную армию для ЕС, то президент Эммануэль Макрон заявит о «смерти мозга» НАТО. Не говоря уже о твердой позиции Германии по «Северному потоку — 2», несмотря на неудавшийся американский санкционный шантаж.

Тенденция к проведению суверенной европейской политики, противоречащей интересам США, становится все более ярко выраженной. Становится понятным, для чего Штатам необходим дополнительный очаг напряжения в Европе. С расчетом на будущее.

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