Клевета в адрес предпринимателя Пригожина обернулась для Соболь уголовным делом

Полиция возбудила уголовное дело против Любови Соболь по заявлению петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, сообщила юридическая служба компании «Конкорд».

Экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) подозревается в клевете в отношении бизнесмена. Правоохранительные органы рассмотрят еще три факта клеветы, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает Федеральное агентство новостей.

Министерство внутренних дел России ранее объявило Любовь Соболь в федеральный розыск. Как известно, она покинула территорию РФ, чтобы избежать уплаты многомиллионного долга и решения об уголовной судимости.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России