Адвокат Лимбо иронично назвал «мощным» решение Вашингтона о гендерной стратегии

Американцы критически восприняли «первую в истории» национальную гендерную стратегию. Пользователи Twitter оставили гневные комментарии под соответствующей публикацией.

Вице-президент США Камала Харрис недавно написала в соцсети, что Вашингтон впервые разработает гендерную стратегию. Политик назвала ее смелой, добавив, что она сформирует будущее американской нации. В стратегии рассматриваются вопросы дискриминации по половому признаку и сексуальной ориентации.

Авторы издания The American Thinker поиронизировали над словами Харрис. Они напомнили, что у страны есть более важные проблемы внутренней политики.

Пользователи Twitter бурно отреагировали на публикацию Харрис и буквально разгромили ее тезисы. Они посоветовали американской администрации заняться вопросами инфляции и энергетического кризиса.

«Целый ряд гуманитарных кризисов только за последние несколько месяцев (в частности, Афганистан и граница), инфляция ускорилась, поставки встали, цены на энергоносители растут, Китай разлетался вокруг Тайваня и испытывает гиперзвуковые ракеты, а вы чем занимаетесь — «гендерной стратегией». Вы там, что, дрыхнете, что ли?» — возмутился сын экс-президента США Дональда Трампа.

Адвокат Дэвид Лимбо тоже жестко отреагировал на слова Харрис. Он назвал решение Белого дома «мощным».

«Мощное решение проблем сытой жизни, миссис Еще-хуже-Хиллари!» — написал он.

Журналист Мэтт Уолш также не остался в стороне. Он напомнил, что сегодня в США тяжело сказать, кто является женщиной.