Немцы потребовали от властей ФРГ запретить упоминание Белоруссии из-за скрытого расизма

Немецкая Википедия спустя 20 лет переименовала статью о Белоруссии. Ранее бывшая советская республика именовалась в Германии «Weißrussland», что в переводе означает «Белая Россия», теперь же страну назвали просто Belarus.

wikipedia.org / Prt Scr

Как сообщает Telegram-канал DW, до недавних пор старое название, напрямую связанное с РФ, использовала не только Википедия, но также большинство немецких СМИ и даже министерство иностранных дел Германии. В апреле 2020 года в МИД ФРГ приняли решение ограничиться единственным топонимом для обозначения Белоруссии. С тех пор дипломаты говорят и пишут только Belarus.

Позднее, в июле, отказаться от термина Weißrussland в пользу официального названия государства немцев призвала и белорусско-германская историческая комиссия. В числе первых к экспертам прислушались в немецком еженедельнике Der Spiegel — уже на следующий день там стали называть Белоруссию Belarus. А вот издательство Springer, к примеру, по сей день называет страну «Белой Россией».