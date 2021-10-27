Песков: Кремль своевременно сообщит о планах Путина посетить Крым на День народного единства

Журналисты будут проинформированы о планах президента России Владимира Путина посетить Крым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представители СМИ поинтересовались, собирается ли российский лидер совершить визит на полуостров 4 ноября на День народного единства.

«Мы проинформируем вас своевременно, после того, как они (планы. — Прим. ред.) будут окончательно сформулированы», — ответил пресс-секретарь лидера.

Ранее Дмитрий Песков раскритиковал слова президента Украины Владимира Зеленского о планах «вернуть» Крым. По словам представителя Кремля, подобные высказывания могут иметь негативные последствия.