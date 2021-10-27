Коновалов объяснил, чем чревата для ВСУ потеря даже одного Bayraktar в Донбассе

Турецкие беспилотники Bayraktar стоят больших денег, поэтому потеря даже одного такого БПЛА обернется для Вооруженных сил Украины неприятными последствиями. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Иван Коновалов.

Напомним, накануне Генштаб Украины на официальной странице в Facebook обнародовал кадры первого боевого применения ударного дрона Bayraktar в Донбассе. На видео был представлен момент ракетного удара по артиллерийской установке. Также в ведомстве утверждают, что беспилотник не пересек линию столкновения.

Опубликованные видеоматериалы вызвали много вопросов у Коновалова. Эксперт выразил сомнения в реальности происходящего, а также предположил, что демонстрация применения Bayraktar ВСУ была на самом деле нужна для одной конкретной цели:

«Объявить, что дроны Bayraktar не просто так закуплены. Поскольку все знают историю с переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin, которые американцы поставили на Украину, но при этом запретили их использование в зоне боевых действий. Теперь Генштаб ВСУ хочет показать, что здесь ситуация другая: они их приобрели именно для того, чтобы применять».

Пресс-служба президента Украины /

Примечательно, продолжил эксперт, что у украинских военнослужащих нет опыта применения подобных разведывательно-ударных БПЛА. Поскольку один экземпляр Bayraktar стоит 10 млн долларов, то ВСУ придется постараться, чтобы сберечь беспилотник.

«Потеря одного Bayraktar приведет к тому, что их просто перестанут применять», — добавил Коновалов.

При этом военный аналитик отметил, что существует множество способов противодействовать Bayraktar, ведь его легко обмануть, — турецкий БПЛА пасует перед средствами противовоздушной обороны и может быть подвержен средствам радиоэлектронной борьбы.

Ранее политолог Яков Кедми тоже поставил под сомнение эффективность турецких Bayraktar. По словам экс-главы израильской службы «Натив», эти беспилотники весьма просто обнаружить и сбить.