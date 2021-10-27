Истерия Качиньского. Польша наращивает армию для мнимого противостояния с Россией

Польша готовится объявить Россию потенциальным противником на официальном уровне. Лидер правящих консерваторов из партии «Право и справедливость», вице-премьер правительства страны Ярослав Качиньский заявил о разработке проекта закона «об обороне Отечества», который подразумевает увеличение численности армии и расходов на оборону.
На совместной пресс-конференции с главой польского военного ведомства Мариушем Блащаком Качиньский был категоричен. Брат-близнец погибшего президента Леха Качиньского высказался в адрес российского правительства, которое якобы «сохраняет амбиции по восстановлению бывшей империи».
«Если мы хотим избежать войны, то должны действовать по старому правилу: "Хочешь мира — готовься к войне". Государство, которое находится на границе НАТО и ЕС, должно обладать серьезной сдерживающей силой», — заверил соотечественников Качиньский.
Предпосылок для подобного законотворчества предостаточно, обратил внимание вице-премьер. Во-первых, закон об обороне 1967 года, по которому Варшава по сей день выстраивает военную стратегию, безнадежно устарел. Во-вторых, о новых инициативах заставляют задуматься «нынешняя международная ситуация и оборонные потребности государства».
«Нынешние силы не в меру наших нынешних потребностей, ситуация обострилась», — сообщил Ярослав Качиньский.
Армейский стимул
С конкретикой по тексту законопроекта выступил Мариуш Блащак. Главное нововведение – создание «войск обороны киберпространства» и специальной программы подготовки для новобранцев.
Военной службы по призыву в Польше нет с 2010 года, однако только сейчас добровольцы получили возможность в короткие сроки вступить в ряды Войска Польского. Для этого нужно будет пройти 28-дневную базовую подготовку и расширенные курсы в течение 11 следующих месяцев.
Положение «Об обороне Отечества» подсластили всевозможными материальными поощрениями: стабильная зарплата на время обучения, стипендии для студентов гражданских вузов с военным уклоном, увеличение заработной платы курсантов и другие стимулирующие выплаты.
Все это, по словам Блащака, должно повысить интерес поляков к службе в армии. Вооруженные силы планируют расширить до 250 тысяч человек (сейчас армия насчитывает около 130 тысяч).
Утраченная империя
Слова про «имперские амбиции» Ярослав Качиньский не пояснил. На создание нового закона, по его же признанию, подтолкнула «мощная русская армия» и «провокации на границе». Обозреватель польской «Газеты Выборча» Павел Вронский предположил, что Варшава наращивает силы, потому что не рассчитывает на скорую помощью войск НАТО.
«Они готовятся к войне. Конфликт будет заключаться в том, что мы [Польша] будем долгое время защищаться самостоятельно, потому что НАТО придет нам на помощь очень поздно», — подчеркнул Вронский.
Господин Качиньский во время рассуждений и публичных выступлений часто обращается к историческому наследию своей страны и прошлому геополитических оппонентов. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» высказал научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Николай Межевич, который призвал не воспринимать заявления польского вице-премьера об «имперских амбициях» всерьез.
Корень «польской проблемы» — расхождение позиций Польши и Евросоюза на фоне споров о верховенстве национального законодательства над законами ЕС. Еврокомиссия уже пригрозила Варшаве санкциями, поэтому польские власти начинают продумывать «стратегию выживания» в случае отрыва от НАТО, считает эксперт.
«Уравновешенный поляк – это в принципе дефицит в наше время. Через Качиньского идет раскручивание антироссийской истерии, но никаких возможностей для двукратного увеличения вооруженных сил у Польши нет. Варшава по старой доброй традиции пытается одновременно испортить отношения и на востоке, и на западе. Пожелаем соседям успеха», — отметил Межевич.
Ученый допустил, что Ярослав Качиньский может страдать психическим расстройством из-за смерти брата в 2010 году, поэтому на его выпады в адрес РФ стоит смотреть «сквозь пальцы».
Справка ПС
10 апреля 2010 года правительственный самолет Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским и его супругой Марией заходил на посадку у аэропорта «Смоленск-Северный», но не долетел до посадочной полосы, зацепившись за ветки деревьев. Все пассажиры, находящиеся на борту лайнера, погибли.
В 1967 году, когда Польши приняла закон об обороне, она была членом Организации Варшавского договора. В НАТО страна вступила в 1999 году.