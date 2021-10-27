Истерия Качиньского. Польша наращивает армию для мнимого противостояния с Россией

Польша готовится объявить Россию потенциальным противником на официальном уровне. Лидер правящих консерваторов из партии «Право и справедливость», вице-премьер правительства страны Ярослав Качиньский заявил о разработке проекта закона «об обороне Отечества», который подразумевает увеличение численности армии и расходов на оборону.

На совместной пресс-конференции с главой польского военного ведомства Мариушем Блащаком Качиньский был категоричен. Брат-близнец погибшего президента Леха Качиньского высказался в адрес российского правительства, которое якобы «сохраняет амбиции по восстановлению бывшей империи».

«Если мы хотим избежать войны, то должны действовать по старому правилу: "Хочешь мира — готовься к войне". Государство, которое находится на границе НАТО и ЕС, должно обладать серьезной сдерживающей силой», — заверил соотечественников Качиньский.

Предпосылок для подобного законотворчества предостаточно, обратил внимание вице-премьер. Во-первых, закон об обороне 1967 года, по которому Варшава по сей день выстраивает военную стратегию, безнадежно устарел. Во-вторых, о новых инициативах заставляют задуматься «нынешняя международная ситуация и оборонные потребности государства».

«Нынешние силы не в меру наших нынешних потребностей, ситуация обострилась», — сообщил Ярослав Качиньский.

wikipedia.org / Piotr Drabik

Армейский стимул

С конкретикой по тексту законопроекта выступил Мариуш Блащак. Главное нововведение – создание «войск обороны киберпространства» и специальной программы подготовки для новобранцев.

Военной службы по призыву в Польше нет с 2010 года, однако только сейчас добровольцы получили возможность в короткие сроки вступить в ряды Войска Польского. Для этого нужно будет пройти 28-дневную базовую подготовку и расширенные курсы в течение 11 следующих месяцев.

Положение «Об обороне Отечества» подсластили всевозможными материальными поощрениями: стабильная зарплата на время обучения, стипендии для студентов гражданских вузов с военным уклоном, увеличение заработной платы курсантов и другие стимулирующие выплаты.

Все это, по словам Блащака, должно повысить интерес поляков к службе в армии. Вооруженные силы планируют расширить до 250 тысяч человек (сейчас армия насчитывает около 130 тысяч).

wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej

Утраченная империя

Слова про «имперские амбиции» Ярослав Качиньский не пояснил. На создание нового закона, по его же признанию, подтолкнула «мощная русская армия» и «провокации на границе». Обозреватель польской «Газеты Выборча» Павел Вронский предположил, что Варшава наращивает силы, потому что не рассчитывает на скорую помощью войск НАТО.

«Они готовятся к войне. Конфликт будет заключаться в том, что мы [Польша] будем долгое время защищаться самостоятельно, потому что НАТО придет нам на помощь очень поздно», — подчеркнул Вронский.

Господин Качиньский во время рассуждений и публичных выступлений часто обращается к историческому наследию своей страны и прошлому геополитических оппонентов. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» высказал научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Николай Межевич, который призвал не воспринимать заявления польского вице-премьера об «имперских амбициях» всерьез.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Корень «польской проблемы» — расхождение позиций Польши и Евросоюза на фоне споров о верховенстве национального законодательства над законами ЕС. Еврокомиссия уже пригрозила Варшаве санкциями, поэтому польские власти начинают продумывать «стратегию выживания» в случае отрыва от НАТО, считает эксперт.

«Уравновешенный поляк – это в принципе дефицит в наше время. Через Качиньского идет раскручивание антироссийской истерии, но никаких возможностей для двукратного увеличения вооруженных сил у Польши нет. Варшава по старой доброй традиции пытается одновременно испортить отношения и на востоке, и на западе. Пожелаем соседям успеха», — отметил Межевич.

Ученый допустил, что Ярослав Качиньский может страдать психическим расстройством из-за смерти брата в 2010 году, поэтому на его выпады в адрес РФ стоит смотреть «сквозь пальцы».

Справка ПС

10 апреля 2010 года правительственный самолет Ту-154М с президентом Польши Лехом Качиньским и его супругой Марией заходил на посадку у аэропорта «Смоленск-Северный», но не долетел до посадочной полосы, зацепившись за ветки деревьев. Все пассажиры, находящиеся на борту лайнера, погибли.

wikipedia.org / 2010 Polish Air Force Tu-154 crash

В 1967 году, когда Польши приняла закон об обороне, она была членом Организации Варшавского договора. В НАТО страна вступила в 1999 году.