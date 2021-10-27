В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Украине

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «возвращении» Крыма могут иметь негативные последствия. Так отреагировал на выступления Киева официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами Песков прокомментировал историю со скифским золотом. Зеленский назвал решение амстердамского суда в пользу Украины справедливым. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва проанализирует ситуацию и сделает все необходимое для продолжение процесса.

«Безусловно, заявление о "возвращении" Крыма является в настоящее время не чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь свои негативные последствия», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что суд в Амстердаме постановил вернуть скифское золото Украине. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия продолжит эту борьбу юридическими методами.