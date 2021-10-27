Пользователи из России назвали передачу скифского золота Украине каминг-аутом Нидерландов

Решение Нидерландов в отношении коллекции скифского золота показало реальную позицию Амстердама по статусу Крыма. Такое мнение выразили пользователи российского сегмента интернета.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил передать вывезенные из Крыма археологические сокровища Киеву. Речь идет о золоте скифов, которое было направлено на выставку в Амстердам незадолго до воссоединения полуострова с РФ. Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал решение суда, назвав его «победой» своей страны.

Российские юзеры, комментируя ситуацию, усомнились в способности Киева забрать музейные экспонаты Крыма, пишет «Экономика сегодня». Так, регион несомненно подаст апелляцию в Высший суд Нидерландов. Новый процесс может затянуться, а его исход — стать неприятным сюрпризом для Киева. Также пользователи сделали неожиданный вывод об отношении голландцев к российскому статусу полуострова.

«Стоит понимать, что суд Амстердама не относит Крым к Украине? Это был такой аккуратный каминг-аут Амстердама?» — предположили россияне.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. Тогда подавляющее большинство участников инициативы поддержали эту идею.