Шутка Норкина про смерть египетского фараона заставила смеяться зрителей шоу «Место встречи»

Телеведущий общественно-политического ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин в очередной раз подошел к работе творчески и порадовал гостей студии и зрителей искрометным анекдотом.

В новом выпуске передачи ведущий коснулся нашумевшей новости о заявлении рэп-исполнителя Моргенштерна про День Победы. Накануне певец признался, что не понимает почему в России отмечают 9 Мая, и для чего страна ежегодно тратит большие деньги на проведение парадов.

Слова Моргенштерна вызвали большой общественный резонанс, после чего рэпер принес публичные извинения и заявил, что его фразы были вырваны из контекста.

Обсуждая ситуацию с гостями студии, Норкин отметил, что если бы Моргенштерн немного углубился в историю, то не стал бы удивляться размаху, с которым в России отмечают День Победы. Более того, 9 Мая — особый день и для многих национальностей. В качестве примера Норкин упомянул про евреев. Впрочем, продолжил ведущий, последние празднуют даже те события, которые происходили тысячелетия назад.

instagram.com / @morgen_shtern

Эти размышления навели Норкина на шутку про истинную причину смерти фараона Рамзеса II.

«Британские ученые недавно установили, что великий фараон Рамзес II скончался от кариеса, потому что все стоматологи ушли с Моисеем», — сострил ведущий.

Как и всегда, новый анекдот вызвал громкий смех и улыбки у гостей студии.

Завершать выпуски передачи на позитивной ноте уже стало доброй традицией Норкина. Несмотря на остроту или сложность обсуждаемой темы, ему всегда удается подобрать подходящую шутку. А истории про евреев уже стали фаворитами в юмористических зарисовках ведущего. Например, ранее Норкин сорвал бурные овации студии за анекдот про синагогу и забытые вещи.