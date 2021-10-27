«Деньги на ветер». Военный аналитик Сладков усомнился в эффективности Bayraktar на Украине

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц уличил Генштаб Вооруженных сил Украины в распространении недостоверных сведений. Ранее представители ВСУ опубликовали в Facebook кадры первого применения турецкого ударного беспилотника Bayraktar в ЛДНР. На видео запечатлен момент удара дрона по артиллерийской установке ополченцев Донбасса.

Журналист внимательно изучил запись и обнаружил одну несостыковку, которая заставила его усомниться в правдивости заявления украинских военных. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В нижних углах — координаты беспилотника. Справа видно только первые две пары, слева — только третью. Если сопоставить, получается точка глубоко внутри территории ДНР. Есть, конечно, вариант, что это второй беспилотник, который фиксирует цель. Но зачем, если Bayraktar и сам может это сделать», — прокомментировал Коц.

Немногим ранее о появлении турецких беспилотников в арсенале украинских военных высказался еще один военный корреспондент Александр Сладков. Он раскритиковал действия ВСУ и добавил, что это лишь «разогревает» конфликт в Донбассе.

facebook.com / Операция объединенных сил

Кроме того, аналитик выразил опасения, что украинские власти с их «живодерскими принципами ведения войны» будут применять БПЛА для уничтожения не только военных, но и гражданских объектов.

«Но это не наступательное оружие. Это не фактор новых возможностей прорыва первой и второй оборонительных линий ЛДНР. Это лишь фактор, который добавит крови», — поделился мнением Сладков.

Главный вопрос, который волнует журналиста, — есть ли у ЛДНР необходимые системы ПВО для обезвреживания турецких дронов. По его словам, если таковые имеются, Украину можно будет поздравить с тем, что она выкинула деньги на ветер. Но если в Донбассе нечего противопоставить беспилотникам Bayraktar, то потери ополченцев в ближайшем будущем увеличатся в разы, а Киев получит долгожданный перевес в войне.