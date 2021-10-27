Аксенов назвал ожидаемым решение нидерландского суда о передаче скифского золота Украине

Правительство и Министерство иностранных дел РФ делают все необходимое для возвращения коллекции скифского золота в Крым. Такое заявление сделал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Он назвал решение Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине золота из крымских музеев ожидаемым. Глава республики также пообещал бороться за возвращение коллекции юридическим путем

Четыре крымских музея передали коллекцию Нидерландам в феврале 2014 года для выставки. В марте того же года Крым вошел в состав России, после чего Украина заявила свои права на экспонаты.

Сергей Аксенов ранее напомнил, что скифское золото было найдено на крымской земле, где оно пролежало сотни лет. Он указал, что эти ценности - неотъемлемая часть исторического и культурного наследия Крыма, поэтому коллекция должны быть возвращена местным музеям.