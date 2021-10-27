Кедми рассказал, как быстро решить проблему с Bayraktar в Донбассе

Турецкие беспилотники (БПЛА) Bayraktar нельзя назвать ни «умными», ни «маневренными». Об этом заявил политолог, экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми. Так, в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», эксперт прокомментировал запуск БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины в Донбассе.

«Степень их эффективности при сносной противовоздушной обороне [низкая — Прим. ред.], их можно очень быстро и легко сбить, они легко обнаруживаются. Эту проблему можно очень быстро решить», — объяснил политолог.

Информацию о запуске турецких Bayraktar в Донбассе накануне подтвердил Генеральный штаб ВСУ. На официальной странице ведомства в Facebook появилась информация, что применение Bayraktar понадобилось, чтобы заставить «противника прекратить огонь». При этом утверждается, что беспилотник не пересек линии столкновения и уничтожил только одну цель.

Также в соцсети Генштаб представил видео, снятое камерой турецкого Bayraktar. На кадрах видно, как БПЛА наносит точечный удар по артиллерийским установкам.

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Ранее Яков Кедми озвучил мнение, что ВСУ рано или поздно придется «заплатить с процентами» за обстрелы населенных пунктов ЛДНР, если в конфликт на самом деле вмешается Москва.

Причиной для активных действий РФ на востоке Украины, рассуждает эксперт, может стать необходимость защитить мирное население, часть которого уже является гражданами России. В этом случае ВСУ не помогут ни навыки, полученные от американских инструкторов, ни вооружение США, заключил Кедми.