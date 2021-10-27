Кедми рассказал, как быстро решить проблему с Bayraktar в Донбассе

Турецкие беспилотники (БПЛА) Bayraktar нельзя назвать ни «умными», ни «маневренными». Об этом заявил политолог, экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми. Так, в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE», эксперт прокомментировал запуск БПЛА со стороны Вооруженных сил Украины в Донбассе.
«Степень их эффективности при сносной противовоздушной обороне [низкая — Прим. ред.], их можно очень быстро и легко сбить, они легко обнаруживаются. Эту проблему можно очень быстро решить», — объяснил политолог.
Информацию о запуске турецких Bayraktar в Донбассе накануне подтвердил Генеральный штаб ВСУ. На официальной странице ведомства в Facebook появилась информация, что применение Bayraktar понадобилось, чтобы заставить «противника прекратить огонь». При этом утверждается, что беспилотник не пересек линии столкновения и уничтожил только одну цель.
Также в соцсети Генштаб представил видео, снятое камерой турецкого Bayraktar. На кадрах видно, как БПЛА наносит точечный удар по артиллерийским установкам.
Ранее Яков Кедми озвучил мнение, что ВСУ рано или поздно придется «заплатить с процентами» за обстрелы населенных пунктов ЛДНР, если в конфликт на самом деле вмешается Москва.
Причиной для активных действий РФ на востоке Украины, рассуждает эксперт, может стать необходимость защитить мирное население, часть которого уже является гражданами России. В этом случае ВСУ не помогут ни навыки, полученные от американских инструкторов, ни вооружение США, заключил Кедми.